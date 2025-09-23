Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

МАГАТЭ впервые в истории обеспечивало ядерную безопасность на Гран-при Азербайджана

МАГАТЭ впервые в истории обеспечивало ядерную безопасность на Гран-при Азербайджана
Аудио-версия:
Комментарии

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) впервые в истории оказало поддержку в сфере ядерной безопасности на Гран-при Азербайджана.

«Крупные мероприятия становятся первоочередными целями для преступников, включая возможное использование ядерных и других радиоактивных материалов. Расширяя нашу поддержку в области ядерной безопасности на стремительный мир автоспорта, мы расширяем зону нашей бдительности, помогая странам закрывать критические пробелы и обеспечивать безопасность населения», — приводит слова генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Мариано Гросси Media.AZ.

Как сообщается, Баку посетили эксперты МАГАТЭ. Вместе со специалистами из Франции и ОАЭ они проконсультировали организаторов мероприятия и обсудили использование более 100 приборов радиационного контроля.

Материалы по теме
Сайнс хорош, но два гонщика всё равно были лучше. Оценки за Гран-при Азербайджана
Сайнс хорош, но два гонщика всё равно были лучше. Оценки за Гран-при Азербайджана
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android