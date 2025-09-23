Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

МАГАТЭ впервые в истории обеспечивало ядерную безопасность на Гран-при Азербайджана

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) впервые в истории оказало поддержку в сфере ядерной безопасности на Гран-при Азербайджана.

«Крупные мероприятия становятся первоочередными целями для преступников, включая возможное использование ядерных и других радиоактивных материалов. Расширяя нашу поддержку в области ядерной безопасности на стремительный мир автоспорта, мы расширяем зону нашей бдительности, помогая странам закрывать критические пробелы и обеспечивать безопасность населения», — приводит слова генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Мариано Гросси Media.AZ.

Как сообщается, Баку посетили эксперты МАГАТЭ. Вместе со специалистами из Франции и ОАЭ они проконсультировали организаторов мероприятия и обсудили использование более 100 приборов радиационного контроля.