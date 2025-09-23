Скидки
В Китае отзывают более трети электромобилей Xiaomi из-за проблем с автопилотом

В Китае отзывают более трети электромобилей Xiaomi из-за проблем с автопилотом
Xiaomi SU7
Государственное управление рыночного регулирования Китая объявило об отзыве 116 887 электромобилей Xiaomi SU7 — это более трети от общего числа продаж модели.

Решение об отзыве принято после расследования ДТП, которое произошло в Китае в начале года и привело к гибели трёх человек. В том случае автомобиль двигался на скорости 97 км/ч и не смог предотвратить столкновение, несмотря на активную систему автопилота. Согласно сообщению государственного управления, системы SU7 «недостаточно эффективны в распознавании угроз и могут неадекватно распознавать сценарии движения и предупреждать о них водителя».

Сообщается, что в Xiaomi подтвердили проблему, а программное обеспечение автомобилей будет обновлено по воздуху.

Электроседан Xiaomi SU7 был официально представлен в декабре 2023 года, а его продажи стартовали в марте 2024-го. Автомобиль стал одним из хитов продаж и был продан тиражом более 300 тыс. экземпляров.

