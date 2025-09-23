Скидки
Антонелли поддержал идею увеличения количества спринтов

Антонелли поддержал идею увеличения количества спринтов
Пилот «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли высказался об идее увеличения количества спринтерских уикендов в Формуле-1.

«Для любого гонщика уикенд со спринтами — испытание. У нас всего одна практика, после чего ты сразу отправляешься в квалификацию, а потом в спринт. Испытание состоит в том, чтобы понять, насколько сильно ты можешь атаковать. И у тебя есть всего одна тренировка, чтобы собрать как можно больше информации и подготовиться как к квалификации, так и к гонке.

С учётом того, что после этого у вас будет спринт, уикенд получается очень напряжённым. И это отлично. Это интересные и насыщенные Гран-при. Лично мне понравились те уикенды со спринтами, что мы уже провели в этом году, так что я был бы не против, если бы их стало больше», — приводит слова Антонелли GPBlog.

Хэмилтон оценил идею увеличения числа спринтов в Формуле-1
