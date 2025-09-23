Вольф: уверен на сто процентов, что Ваулз внёс огромный вклад в успех «Уильямса»

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф высказался о подарке, который он отправил главе «Уильямса» Джеймсу Ваулзу после того, как испанский гонщик Карлос Сайнс принёс команде подиум на Гран-при Азербайджана.

«Это было сказано в шуточной форме. Нас много критикуют как руководителей команд, но стоит команде показать результат — к нам приходит слава. Я уверен на сто процентов, что Ваулз внёс огромный вклад в успех команды – и продолжает думать о её развитии в долгосрочной перспективе. Все справились отлично. Их пилот выступил великолепно. Мне нравится наблюдать за их развитием», — приводит слова Вольфа RacingNews365.

Напомним, Вольф подарил Ваулзу коробку конфет и шампанское. На подарочном пакете Вольф оставил надпись «Везучий мерзавец».