Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Вольф: уверен на сто процентов, что Ваулз внёс огромный вклад в успех «Уильямса»

Вольф: уверен на сто процентов, что Ваулз внёс огромный вклад в успех «Уильямса»
Комментарии

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф высказался о подарке, который он отправил главе «Уильямса» Джеймсу Ваулзу после того, как испанский гонщик Карлос Сайнс принёс команде подиум на Гран-при Азербайджана.

«Это было сказано в шуточной форме. Нас много критикуют как руководителей команд, но стоит команде показать результат — к нам приходит слава. Я уверен на сто процентов, что Ваулз внёс огромный вклад в успех команды – и продолжает думать о её развитии в долгосрочной перспективе. Все справились отлично. Их пилот выступил великолепно. Мне нравится наблюдать за их развитием», — приводит слова Вольфа RacingNews365.

Напомним, Вольф подарил Ваулзу коробку конфет и шампанское. На подарочном пакете Вольф оставил надпись «Везучий мерзавец».

Материалы по теме
«Уильямс» вернулся на подиум Ф-1! А вот у «Макларена» в Баку катастрофа
«Уильямс» вернулся на подиум Ф-1! А вот у «Макларена» в Баку катастрофа
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android