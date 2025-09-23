Вильнёв: титул Ферстаппена в 2025 году станет величайшим достижением в истории Формулы-1

Чемпион мира 1997 года Жак Вильнёв высказался о пилоте «Ред Булл» Максе Ферстаппене.

«Ферстаппен — настоящий гений. Он выступает как настоящий чемпион мира, поддерживает необходимый уровень. Можно вспомнить золотую эру Формулы-1: Проста, Сенну, Мэнселла, Пике. Все они выступали на этом уровне. Это тот уровень, который хочется видеть в Формуле-1. Уровень выступлений, который должны показывать лучшие пилоты.

Если Ферстаппен выиграет титул в 2025 году, это станет величайшим успехом в истории Формулы-1. В этом сезоне Макс явно превосходит всех остальных соперников, потому что в целом прямо сейчас он вообще не должен был бы участвовать в борьбе за титул. Это лучший пилот поколения. Жаль, что в Формуле-1 сейчас есть только один пилот такого уровня», — приводит слова Вильнёва Formula Passion.