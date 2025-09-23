Скидки
Сайнс сомневается в повторении успеха Гран-при Азербайджана в 2025 году

Испанский пилот «Уильямса» Карлос Сайнс высказался о перспективах команды повторить успех Гран-при Азербайджана.

«Честно говоря, вряд ли мы сможем добиться большего в оставшихся гонках сезона. Или даже чего-то подобного. Думаю, этот подиум был нашим лучшим шансом. Вероятно, из оставшихся лучшей для «Уильямса» будет трасса в Лас-Вегасе, где у нас может быть шанс попасть в топ-5 или топ-6. Это результат, которого мы способны достигать на некоторых трассах, если всё идёт хорошо. Придётся сложно, но буду бороться.

Однако не думаю, что, например, в Катаре мы вообще способны заработать очки. Вот насколько сильно меняется форма команды от трассы к трассе. У нас ещё гонки в Техасе и Мексике, там мы будем способны брать очки. Посмотрим, что получится», — приводит слова Сайнса RacingNews365.

