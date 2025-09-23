Скидки
Пилоты Ф-1 поздравили Усмана Дембеле с победой в голосовании за «Золотой мяч»

Пилот «Альпин» Пьер Гасли и гонщик «Хааса» Эстебан Окон, выступающие в Формуле-1, в соцсетях поздравили нападающего «Пари Сен-Жермен» и сборной Франции Усмана Дембеле с победой в голосовании за «Золотой мяч» — 2025.

«Поздравляю, шеф!» – написал Окон.

«Браво!» – написал Гасли.

Дембеле опередил в голосовании вингера «Барселоны» и сборной Испании Ламина Ямаля. Третье место занял одноклубник французского нападающего Витинья. Для французского форварда это первая подобная награда в карьере, ранее он не разу не номинировался на «Золотой мяч». Усман Дембеле стал шестым французским футболистом, выигравшим «Золотой мяч».

Комментарии
