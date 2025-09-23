Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

«Его лучшая гонка». Мекис — о выступлении Цуноды на ГП Азербайджана

«Его лучшая гонка». Мекис — о выступлении Цуноды на ГП Азербайджана
Комментарии

Руководитель «Ред Булл» Лоран Мекис с восхищением высказался в адрес пилота коллектива японца Юки Цуноды, отметив его выступление на Гран-при Азербайджана.

«Это оказалась действительно его лучшая гонка. Он был силён в квалификации, как и в гонке. Позади него находилась группа пилотов, но он остался впереди благодаря своему мастерству. Даже Ландо атаковал его, однако Юки справился с этим давлением.

Он работает очень усердно и никогда не отступает. Даже когда другие могут взять отпуск летом, Юки сразу отправляется на симулятор к инженерам. Каждые выходные, когда не участвует в гонках, Юки где-то работает. Я действительно горжусь им», – приводит слова Мекиса портал Sportskeeda.

Материалы по теме
Цунода объяснил свой прогресс в последних гонках
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android