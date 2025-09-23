«Его лучшая гонка». Мекис — о выступлении Цуноды на ГП Азербайджана

Руководитель «Ред Булл» Лоран Мекис с восхищением высказался в адрес пилота коллектива японца Юки Цуноды, отметив его выступление на Гран-при Азербайджана.

«Это оказалась действительно его лучшая гонка. Он был силён в квалификации, как и в гонке. Позади него находилась группа пилотов, но он остался впереди благодаря своему мастерству. Даже Ландо атаковал его, однако Юки справился с этим давлением.

Он работает очень усердно и никогда не отступает. Даже когда другие могут взять отпуск летом, Юки сразу отправляется на симулятор к инженерам. Каждые выходные, когда не участвует в гонках, Юки где-то работает. Я действительно горжусь им», – приводит слова Мекиса портал Sportskeeda.