Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Жак Вильнёв назвал новичка Ф-1, который произвёл на него впечатление

Жак Вильнёв назвал новичка Ф-1, который произвёл на него впечатление
Комментарии

Чемпион Формулы-1 1997 года Жак Вильнёв лестно высказался в адрес новичка Ф-1, выступающего за швейцарский коллектив «Кик-Заубер», бразильца Габриэла Бортолето, отметив, что он произвёл на него впечатление.

«Новичок, который произвёл на меня сейчас впечатление, — это Габриэл Бортолето. Он начал сезон довольно конкурентоспособно, а затем сделал шаг назад и взял время, чтобы улучшить свои навыки, понаблюдать за Хюлькенбергом. С каждой гонкой он делает небольшой шаг вперёд, прогрессирует, будучи состредоточенным. Поэтому мне интересно, как далеко он зайдёт», — приводит слова Вильнёва издание FormulaPassion.

Материалы по теме
Вильнёв: титул Ферстаппена в 2025 году станет величайшим достижением в истории Формулы-1
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android