Главная Авто Новости

Мекис: придерживаемся рискованного подхода. Не можем полагаться на ошибки «Макларена»

Мекис: придерживаемся рискованного подхода. Не можем полагаться на ошибки «Макларена»
Руководитель «Ред Булл» Лоран Мекис сообщил, что австрийский коллектив отныне будет соблюдать рискованный подход в гонках, чтобы одерживать победы в Гран-при.

«Мы будем подходить к каждой гонке с полной сосредоточенностью, стремясь глубже понять машину и внести свой вклад в её развитие. Посмотрим, к чему это приведёт.

Мы стараемся придерживаться рискованного подхода, поэтому сначала узнаем как можно больше о болиде перед финалом сезона. Это более важно, чем обсуждение чемпионства или других вопросов. Такой подход необходим, потому что разрыв между Максом и Оскаром значителен. Мы не можем полагаться на то, что «Макларен» будет слишком часто ошибаться», — приводит слова Мекиса портал Sportskeeda.

Новости. Авто
