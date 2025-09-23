Скидки
Р. Шумахер: победа Ферстаппена на ГП Азербайджана — это самый большой сюрприз, не ожидал

Бывший гонщик Формулы-1, а ныне эксперт и аналитик немец Ральф Шумахер рассказал, что для него победа 27-летнего четырёхкратного чемпиона Ф-1, а также пилота «Ред Булл» нидерландца Макса Ферстаппена в гонке Гран-при Азербайджана стала неожиданностью. Отметим, что перед Гран-при Ральф утверждал, что Максу сложно победить на этой трассе.

«Победа Ферстаппена в Азербайджане — это самый большой сюрприз для меня. Но в любом случае какое мне дело до того, что я сказал раньше? Конечно, я должен взять свои слова обратно!

Я этого не ожидал, ведь в предыдущие годы Серхио Перес был близок к Ферстаппену [на этой трассе]. В прошлом году он выступил лучше в квалификации, что редко случается с Максом. Надо признать, что машина тогда тоже была не так уж хороша.

Всё прошло просто великолепно для Макса. Конечно, его выступление было грандиозным, но и «Ред Булл» тоже отлично справились. Если судить по цифрам, то Макс, даже по сравнению с остальными пилотами, провёл отличную гонку», — приводит слова Шумахера портал Racingnews365.

