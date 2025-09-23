Автомобиль брата Льюиса Хэмилтона загорелся во время гонки

33-летний британский гонщик Николас Хэмилтон, являющийся братом семикратного чемпиона Ф-1, а также пилота «Феррари» Льюиса Хэмилтона, во время 25-й гонки чемпионата Великобритании среди легковых автомобилей (BTCC), которая прошла в Сильверстоуне, чуть не погиб, когда на 18-м круге его машина Cupra Leon внезапно загорелась. Об этом информирует портал Racingnews365.

Фото: Кадр из трансляции

Николас не получил никаких травм, и ему удалось быстро выбраться из машины. Сам Хэмилтон следующим образом высказался о случившемся.

«Это был очень разочаровывающий и пугающий момент для меня, моей семьи и друзей, когда я начинал своё воскресенье в Сильверстоуне. Удивительно, но я оставался спокойным на протяжении всей ситуации, стараясь уберечь машину от дальнейших повреждений и обеспечить свою безопасность. Очень горжусь тем, как справился с этим испытанием.

После вчерашнего пожара возникает вопрос, смогу ли я принять участие в последнем этапе сезона, который пройдёт в следующие выходные. Однако если у меня не будет возможности завершить сезон, я хочу поблагодарить всех, кто поддерживал меня в этом году.

Особенно я благодарен своим друзьям, семье и спонсорам за их неизменную любовь и поддержку. Они помогают мне следовать за своей мечтой и продолжать свой путь в автоспорте. Считаю, что на данный момент моя карьера в BTCC складывается лучше, чем когда-либо, и я очень горжусь своим прогрессом в этом году», — написал Хэмилтон на своей странице в социальной сети.