Фернандо Алонсо дал однозначную оценку фальстарту в гонке ГП Азербайджана

Фернандо Алонсо дал однозначную оценку фальстарту в гонке ГП Азербайджана
44-летний двукратный чемпион Формулы-1, а также пилот «Астон Мартин» испанец Фернандо Алонсо высказался о выступлении в гонке Гран-при Азербайджана, по итогам которой он финишировал 15-м.

Формула-1 2025. Этап 17, Баку, Азербайджан
Гран-при Азербайджана. Гонка (51 круг, 306.049 км)
21 сентября 2025, воскресенье. 14:00 МСК
Окончено
1
Макс Ферстаппен
Red Bull
1:33:26.408
2
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
+14.609
3
Карлос Сайнс
Williams
+19.199

«Гонка была сложной. Нам просто не хватило темпа. На старте я среагировал на действия Оскара, что стоило мне штрафа. Хотя в целом не думаю, что это повлияло на результат, поскольку мы и так выступили не на должном уровне. Надеюсь, в Сингапуре наша машина покажет себя лучше и даст нам шанс вернуться в очковую зону», — приводит слова Алонсо издание Autoracer.

После того как инженер сообщил Фернандо о фальстарте, испанец извинился и сказал, что реагировал по лидеру чемпионата Оскару Пиастри («Макларен»), который располагался перед Алонсо и также совершил фальстарт.

Материалы по теме
Оруджев — о фальстарте Алонсо в Баку: очень странно видеть такую ошибку от Фернандо
