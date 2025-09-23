Фернандо Алонсо дал однозначную оценку фальстарту в гонке ГП Азербайджана

44-летний двукратный чемпион Формулы-1, а также пилот «Астон Мартин» испанец Фернандо Алонсо высказался о выступлении в гонке Гран-при Азербайджана, по итогам которой он финишировал 15-м.

«Гонка была сложной. Нам просто не хватило темпа. На старте я среагировал на действия Оскара, что стоило мне штрафа. Хотя в целом не думаю, что это повлияло на результат, поскольку мы и так выступили не на должном уровне. Надеюсь, в Сингапуре наша машина покажет себя лучше и даст нам шанс вернуться в очковую зону», — приводит слова Алонсо издание Autoracer.

После того как инженер сообщил Фернандо о фальстарте, испанец извинился и сказал, что реагировал по лидеру чемпионата Оскару Пиастри («Макларен»), который располагался перед Алонсо и также совершил фальстарт.