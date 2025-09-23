Фернандо Алонсо дал однозначную оценку фальстарту в гонке ГП Азербайджана

44-летний двукратный чемпион Формулы-1, а также пилот «Астон Мартин» испанец Фернандо Алонсо высказался о выступлении в гонке Гран-при Азербайджана, по итогам которой он финишировал 15-м.
«Гонка была сложной. Нам просто не хватило темпа. На старте я среагировал на действия Оскара, что стоило мне штрафа. Хотя в целом не думаю, что это повлияло на результат, поскольку мы и так выступили не на должном уровне. Надеюсь, в Сингапуре наша машина покажет себя лучше и даст нам шанс вернуться в очковую зону», — приводит слова Алонсо издание Autoracer.
После того как инженер сообщил Фернандо о фальстарте, испанец извинился и сказал, что реагировал по лидеру чемпионата Оскару Пиастри («Макларен»), который располагался перед Алонсо и также совершил фальстарт.
- 24 сентября 2025
-
00:31
- 23 сентября 2025
-
23:37
-
22:58
-
21:33
-
20:46
-
19:50
-
18:08
-
17:35
-
16:52
-
16:46
-
16:16
-
15:57
-
15:53
-
14:41
-
13:57
-
13:43
-
12:55
-
12:51
-
12:48
-
11:58
-
11:49
-
10:59
-
10:55
-
09:55
-
09:28
-
00:54
- 22 сентября 2025
-
23:44
-
23:23
-
22:37
-
21:31
-
20:33
-
19:43
-
18:15
-
18:08
-
17:40