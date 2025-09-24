Хельмут Марко раскрыл цель «Ред Булл» в Кубке конструкторов

Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко раскрыл цель австрийского коллектива в Кубке конструкторов.

«Сейчас наша главная цель в Кубке конструкторов — приблизиться к «Мерседесу» и «Феррари» или даже обогнать их. Конечно, мы также сосредоточены на победе в Гран-при Сингапура. Посмотрим, как всё сложится, после чего уже сможем строить дальнейшие планы», — приводит слова Марко портал Sportskeeda.

Напомним, в настоящий момент «быки» располагаются на четвёртом месте в Кубке конструкторов, имея на своём счету 272 очка. Лидером же является британская команда «Макларен», на счету которой 623 очка.