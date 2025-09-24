Скидки
Названы три возможных места работы Хорнера после ухода из «Ред Булл»

Названы три возможных места работы Хорнера после ухода из «Ред Булл»
Издание Daily Mail назвало вероятные места работы бывшего руководителя «Ред Булл» британца Кристиана Хорнера после ухода из команды.

По информации ресурса, возможным вариантом может стать «Хаас». Помимо этого, опцией является «Альпин», где работает Флавио Бриаторе, имеющий контакт с Хорнером.

Также сообщается, что бывший руководитель Формулы-1 Берни Экклстоун в личной беседе намекал Хорнеру на переход в MotoGP – ведущую мотосерию мира. В настоящий момент британец занимается рассмотрением вариантов.

Ранее GPblog назвал сумму, которую получил Хорнер за увольнение из «Ред Булл».

