«Причина в этом». Эксперт объяснил многомиллионную выплату Хорнеру за уход из «Ред Булл»

Эксперт Sky Sports Крейг Слэйтер прокомментировал слухи о многомиллионной выплате бывшему руководителю Кристиану Хорнеру за увольнение из команды.

«Причина столь большой выплаты, и, кстати, Хорнер мог получить немного больше, если бы не принял определённые решения по ходу переговоров, заключается в том, что Хорнер был директором нескольких компаний «Ред Булл».

Прежде всего, это Red Bull Racing – команда Формулы-1. Это Red Bull Powertrains, где строят новые двигатели совместно с «Фордом» для команды. И Red Bull Advanced Technologies – подразделение, распространяющее технологии Ф-1 в другие области, что может быть очень прибыльно. Вот почему выплата столь велика», — приводит слова Слэйтера Sky Sports.