Ферстаппен выступит в гонке GT3 на «Нордшляйфе» в сентябре — F1-Insider

Ферстаппен выступит в гонке GT3 на «Нордшляйфе» в сентябре — F1-Insider
Четырёхкратный чемпион Формулы-1 пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен выступит в гонке серии NLS (Nürburgring Langstrecken-Serie), которая состоится в предстоящую субботу, 27 сентября, на легендарной трассе «Нордшляйфе» в Германии, сообщает издание F1-Insider.

Ожидается, что голландец сядет за руль автомобиля «Феррари» 296 GT3.

Напомним, в середине сентября стало известно, что Ферстаппен получил лицензию для соревнования в классе GT3. Голландец выступил на «Нордшляйфе» в составе своей команды «Ферстаппен.ком» под 980-м номером на автомобиле «Порше Кайман», преодолев необходимую дистанцию и заняв девятое место в зачёте.

Ферстаппен получил лицензию на выступления за рулём GT3 на «Нордшляйфе»
