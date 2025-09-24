Ферстаппен выступит в гонке GT3 на «Нордшляйфе» в сентябре — F1-Insider

Четырёхкратный чемпион Формулы-1 пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен выступит в гонке серии NLS (Nürburgring Langstrecken-Serie), которая состоится в предстоящую субботу, 27 сентября, на легендарной трассе «Нордшляйфе» в Германии, сообщает издание F1-Insider.

Ожидается, что голландец сядет за руль автомобиля «Феррари» 296 GT3.

Напомним, в середине сентября стало известно, что Ферстаппен получил лицензию для соревнования в классе GT3. Голландец выступил на «Нордшляйфе» в составе своей команды «Ферстаппен.ком» под 980-м номером на автомобиле «Порше Кайман», преодолев необходимую дистанцию и заняв девятое место в зачёте.