В «Хаасе» не заинтересованы в продаже Хорнеру доли в команде — GPblog

В руководстве команды Формулы-1 «Хаас» не заинтересованы в продаже доли бывшему руководителю «Ред Булл» британцу Кристиану Хорнеру, сообщает издание GPblog.

Напомним, ранее прошёл слух, что Хорнер может стать совладельцем американского коллектива.

Кристиан Хорнер возглавлял «Ред Булл» с 2005 года, выиграв восемь чемпионатов пилотов и шесть Кубков конструкторов. После Гран-при Великобритании — 2025 он был отстранён от должностей генерального директора и руководителя команды.

С июля 2025 года должность руководителя команды и генерального директора «Ред Булл» занимает французский спортивный менеджер, администратор и инженер Лоран Мекис.

