Алонсо: убеждён, что «Астон Мартин» будет бороться за титулы

Двукратный чемпион мира пилот «Астон Мартин» испанец Фернандо Алонсо не сомневается, что его команда сможет побороться за титул в будущем.

«Я убеждён, что «Астон Мартин» будет бороться за мировые титулы и выигрывать их в будущем. Единственный вопрос заключается в том когда. Если говорить обо мне, то я хотел бы насладиться успехом этого проекта, но я понимаю, что нужно время для соединения всех частей воедино.

Когда мне говорят о 2026 годе, первое, что приходит мне на ум, это слово «возможность». С нынешними правилами отставание от лидеров слишком велико и за год его не сократить. Но всё изменится в 2026 году», — приводит слова Алонсо издание Sport.es.