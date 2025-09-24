Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

McLaren F1 короля Брунея выставлен на аукцион. За него хотят более $ 21 млн

На аукцион RM Sotheby’s, который пройдёт в дни Гран-при Абу-Даби Формулы-1, выставлен суперкар McLaren F1, изначально принадлежавший королевской семье Брунея, но позднее проданный другому владельцу.

McLaren F1 Фото: RM Sotheby's

Автомобиль выпущен в 1994 году и был 14-м экземпляром в серии из 64 дорожных версий McLaren F1. Он оснащается 6,1-литровым двигателем BMW V12 мощностью 627 л. с.

McLaren F1 Фото: RM Sotheby's

Позднее автомобиль был доработан пакетом High-Downforce Kit, который включает фиксированный задний спойлер, передний сплиттер в стиле GTR-версии и воздуховоды над передними колёсами.

McLaren F1 Фото: RM Sotheby's

Ещё одна особенность автомобиля в том, что в 1996 году автограф на нём оставил Михаэль Шумахер, однако позднее — в 2007-м — автомобиль был перекрашен, и тогда на нём расписался Льюис Хэмилтон.

Автограф Хэмилтона на McLaren F1 Фото: RM Sotheby's

Аукцион состоится 5 декабря, по окончании свободных заездов перед финальным этапом сезона Формулы-1. Ожидаемая стоимость лота — более $ 21 млн.