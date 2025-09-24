Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Вольф — о победе Ферстаппена в Баку: никогда не стоит забывать, на что способен Макс

Вольф — о победе Ферстаппена в Баку: никогда не стоит забывать, на что способен Макс
Комментарии

Глава «Мерседеса» Тото Вольф прокомментировал победу четырёхкратного чемпиона мира пилота «Ред Булл» голландца Макса Ферстаппена на Гран-при Азербайджана.

«У него был хороший заезд. Машина в порядке. Никогда не стоит забывать, на что он способен, особенно если он понимает, что снова в деле.

Каково отставание [в личном зачете]? 69 очков? Это большой путь. Оставшаяся часть сезона должна пройти по его сценарию. Но всего один сход лидера чемпионата, и Макс заберёт 25 очков. И всё может измениться», — приводит слова Вольфа издание F1i.

Ранее Ральф Шумахер высказался о победе Ферстаппена в Баку.

Материалы по теме
Р. Шумахер: победа Ферстаппена на ГП Азербайджана — это самый большой сюрприз, не ожидал
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android