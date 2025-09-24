Вольф — о победе Ферстаппена в Баку: никогда не стоит забывать, на что способен Макс

Глава «Мерседеса» Тото Вольф прокомментировал победу четырёхкратного чемпиона мира пилота «Ред Булл» голландца Макса Ферстаппена на Гран-при Азербайджана.

«У него был хороший заезд. Машина в порядке. Никогда не стоит забывать, на что он способен, особенно если он понимает, что снова в деле.

Каково отставание [в личном зачете]? 69 очков? Это большой путь. Оставшаяся часть сезона должна пройти по его сценарию. Но всего один сход лидера чемпионата, и Макс заберёт 25 очков. И всё может измениться», — приводит слова Вольфа издание F1i.

