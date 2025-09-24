Вильнёв: после продления контракта с Вассёром «Феррари» развалилась

Чемпион мира канадец Жак Вильнёв раскритиковал последние выступления итальянской команды «Феррари».

«Был громкий анонс о продлении контракта Фреда Вассёра, а затем команда развалилась. Когда переназначили Вассёра, на команду уменьшилось давление. До этого была хоть какая-то стабильность.

Команда пошла на спад, предполагалось, что Монца станет идеальным уикендом для «Феррари», но это оказалось не так. В прошлом году трасса в Баку была фантастической для Леклера, но в этом году это был один из худших уикендов. «Феррари» абсолютно потеряна сейчас и, очевидно, нуждается в руководстве», — приводит слова Вильнёва издание OLBG.