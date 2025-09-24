Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Вольф: «Феррари» и «Макларен» будут очень сильны в Сингапуре

Вольф: «Феррари» и «Макларен» будут очень сильны в Сингапуре
Комментарии

Глава «Мерседеса» Тото Вольф поделился ожиданиями от предстоящего Гран-при Сингапура, который пройдёт с 3 по 5 октября.

«Тяжёлая битва. Юки Цунода набрал хорошие очки [на Гран-при Азербайджана], Макс – настоящая машина по зарабатыванию очков. Хотя Сингапур – совершенно иная история. Возможно, трасса и не так сильно отличается, но я не сомневаюсь, что «Феррари», после слабого выступления, и «Макларен» будут там очень сильны», — приводит слова Вольфа издание F1i.

Ранее Вольф прокомментировал победу четырёхкратного чемпиона мира пилота «Ред Булл» голландца Макса Ферстаппена на Гран-при Азербайджана.

Материалы по теме
Вольф — о победе Ферстаппена в Баку: никогда не стоит забывать, на что способен Макс
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android