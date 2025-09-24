Вольф: «Феррари» и «Макларен» будут очень сильны в Сингапуре

Глава «Мерседеса» Тото Вольф поделился ожиданиями от предстоящего Гран-при Сингапура, который пройдёт с 3 по 5 октября.

«Тяжёлая битва. Юки Цунода набрал хорошие очки [на Гран-при Азербайджана], Макс – настоящая машина по зарабатыванию очков. Хотя Сингапур – совершенно иная история. Возможно, трасса и не так сильно отличается, но я не сомневаюсь, что «Феррари», после слабого выступления, и «Макларен» будут там очень сильны», — приводит слова Вольфа издание F1i.

Ранее Вольф прокомментировал победу четырёхкратного чемпиона мира пилота «Ред Булл» голландца Макса Ферстаппена на Гран-при Азербайджана.