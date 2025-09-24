Скидки
Леклер рассказал о своей фундаментальной ошибке на Гран-при Азербайджана

Леклер рассказал о своей фундаментальной ошибке на Гран-при Азербайджана
Пилот «Феррари» Шарль Леклер высказался о своём неудачном выступлении на Гран-при Азербайджана.

«Были ли у меня сложности в Баку? Да. Но у меня есть ответ на вопрос, почему это произошло. Я действительно сменил подход к подбору настроек болида в ходе Гран-при. Учитывая это, сейчас мне сложно ответить, что заставило меня думать, что изменить подход будет хорошей идеей, ведь раньше я смотрелся в Баку достаточно сильно.

В итоге потерял ритм в ходе квалификации. После этого вернулся к тем настройкам, которые стоило использовать с самого начала, после чего почувствовал себя лучше. Но затем допустил ошибку и уже не смог показывать нормальный темп. Так что уикенд получился хаотичным. Постараюсь в будущем не повторять своих ошибок», — приводит слова Леклера RacingNews365.

