«Как лев на двух котят». Эксперт — о борьбе Ферстаппена за титул с пилотами «Макларена»

Репортёр Sky Sports Тед Кравиц высказался о ситуации с потенциальной борьбой за титул пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена.

«Он знает, что вернулся, потому что теперь у него есть болид, вот в чём суть. Его план и план «Ред Булл» изначально был в том, чтобы не отставать от «Макларена» слишком сильно. Когда давление на максимуме, гонки безумные, а трассы необычные, как в Баку, Сингапуре, Катаре, Остине, Лас-Вегасе, Макс на высоте. И затем он набросится как лев на двух котят в чемпионской гонке на Оскара Пиастри и Ландо Норриса, которые не имеют опыта сражения за титул в концовке сезона.

Максу не позволяла сделать это только машина. Но сейчас у него снова есть быстрый болид, думаю, он возвращается к изначальному плану, чтобы показать, что значит давление в конце сезона», — приводит слова Кравица Sky Sports.