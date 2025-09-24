Масса хочет получить компенсацию в размере до $ 82 млн за упущенный в 2008 титул от ФИА

Бразильский гонщик, вице-чемпион Формулы-1 2008 года Фелипе Масса высказался о своём иске к ФИА.

Как сообщается, Масса, интересы которого представляет Ник де Марко, требует возмещения ущерба в размере до $ 82 млн.

«Ответственность — ключ к предотвращению мошенничества в будущем. Те, кому поручена защита спорта, напрямую нарушили свои обязанности, и им нельзя позволить извлекать выгоду из сокрытия собственного проступка.

Такое поведение недопустимо в любой сфере жизни, особенно в спорте, которым интересуются миллионы людей, включая детей. Мы будем добиваться этого до самого конца, чтобы добиться справедливого и честного результата — для меня, для автоспорта в Бразилии и для спорта в целом», — приводит слова Массы The Times.