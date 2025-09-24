Инсайдер раскрыл, когда Хорнер может вернуться к работе в Формуле-1

Корреспондент Sky Sports Крэйг Слэйтер высказался о возможном возвращении в Формулу-1 экс-руководителя «Ред Булл» Кристиана Хорнера.

«Хорнер согласился на меньшую сумму, чем мог бы получить, чтобы иметь возможность в следующем году начать работу с одной из команд Формулы-1. Да, он не сможет работать с самого начала сезона, но, судя по всему, сможет приступить к работе в новой команде ещё до начала лета. Так что снова увидеть Хорнера в Формуле-1 мы сможем уже весной 2026 года.

Хочет ли Хорнер возвращения сам? Как я понимаю, да, хочет. Батарейки уже перезарядились. Хотя понятно, что в последнее время он был занят переговорами по урегулированию вопроса расторжения контракта. Это было для него главным приоритетом. Так что он вряд ли уже успел обдумать все возможные варианты возвращения в чемпионат. Но он считает, что многое может дать Формуле-1. Ему всего 51 год. У него нет никаких проблем с деньгами, и он хочет вернуться на вершину», – приводит слова Слейтера Crash.