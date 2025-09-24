Бортолето не назвал имя Алонсо, указав на его фальстарт. Фернандо — менеджер Габриэла

Бразильский пилот «Кик-Зайбера» Габриэл Бортолето не стал называть имя Фернандо Алонсо, когда попросил своего гоночного инженера отреагировать на фальстарт испанца сразу после начала гонки Гран-при Азербайджана. Напомним, Алонсо является менеджером Бортолето.

«Ребята, вы заметили что-то странное, если говорить о старте болидов впереди меня?» — сказал пилот капитанскому мостику своей команды.

В ответ гоночный инженер бразильца Хосе Мануэль Лопес ответил, что видел лишь фальстарт пилота «Макларена» Оскара Пиастри.

«Проверьте ещё раз», — ответил Бортолето. После проверки Лопес сказал Бортолето, что увидел то, о чём он говорит: «Габи, мы проверяем то, о чем ты говоришь, и понимаем, что ты имеешь в виду».

Напомним, Алонсо получил штраф за свой фальстарт и пришёл к финишу только лишь на 15-й позиции.