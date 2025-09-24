Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Эксперт рассказал, где должен продолжить карьеру Цунода

Эксперт рассказал, где должен продолжить карьеру Цунода
Комментарии

Репортёр Sky Sports, эксперт Тэд Кравиц оценил перспективы японского гонщика «Ред Булл» Юки Цуноды сохранить место в Формуле-1 в 2026 году.

«Весьма уверенное шестое место Юки Цуноды в Баку. Это очень хорошо. Здорово видеть его в очках за «Ред Булл». Надеюсь, это обеспечит ему место в программе гонщиков коллектива. Да, думаю, он вернётся в «Рейсинг Буллз» в следующем сезоне, но если он и дальше станет зарабатывать очки, точно получит место. Надеюсь, так и будет, ведь он выступает здорово», – приводит слова Кравица GPFans.

Напомним, шестое место Цуноды на Гран-при Азербайджана стало лучшим результатом для японца с момента перехода в австрийскую команду.

Материалы по теме
«Его лучшая гонка». Мекис — о выступлении Цуноды на ГП Азербайджана
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android