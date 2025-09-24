Эксперт рассказал, где должен продолжить карьеру Цунода

Репортёр Sky Sports, эксперт Тэд Кравиц оценил перспективы японского гонщика «Ред Булл» Юки Цуноды сохранить место в Формуле-1 в 2026 году.

«Весьма уверенное шестое место Юки Цуноды в Баку. Это очень хорошо. Здорово видеть его в очках за «Ред Булл». Надеюсь, это обеспечит ему место в программе гонщиков коллектива. Да, думаю, он вернётся в «Рейсинг Буллз» в следующем сезоне, но если он и дальше станет зарабатывать очки, точно получит место. Надеюсь, так и будет, ведь он выступает здорово», – приводит слова Кравица GPFans.

Напомним, шестое место Цуноды на Гран-при Азербайджана стало лучшим результатом для японца с момента перехода в австрийскую команду.