Бенсон оценил шансы Ферстаппена выиграть титул в сезоне-2025

Бенсон оценил шансы Ферстаппена выиграть титул в сезоне-2025
Журналист и обозреватель Формулы-1 Эндрю Бенсон оценил шансы пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена выиграть титул в сезоне-2025.

«Если рассуждать реалистично, то шансы на то, что титул в итоге заберёт Ферстаппен, а не кто-то из пилотов «Макларена», крайне малы. Отставание от Оскара Пиастри равно почти трём чистым победам, а до финиша сезона всего семь Гран-при. Иначе говоря, Ферстаппену нужно отыгрывать в среднем по девять очков у Оскара, чтобы его опередить.

Это возможно, но вряд ли это произойдёт. Даже с учётом спринтов. «Макларен» провёл два Гран-при на трассах, которые не подходят сильным сторонам машины. Впереди как минимум одна такая – в Лас-Вегасе, но также несколько других треков, где команда снова должна быть быстрой», — приводит слова Бенсона BBC.

