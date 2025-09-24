Скидки
Леклер: не думаю, что «Ред Булл» вновь будет так доминировать

Леклер: не думаю, что «Ред Булл» вновь будет так доминировать
Пилот «Феррари» Шарль Леклер оценил перспективы четырёхкратного и действующего чемпиона мира, пилота «Ред Булл» побороться за титул.

«Думаю, Ферстаппен попробует использовать все доступные возможности и он ничего не упустит. Я в этом уверен. «Ред Булл» смог добиться прогресса в работе с машиной, они сумели выйти на высокий уровень.

Сейчас «Ред Булл» близок к «Макларену» по темпу, а Ферстаппен прямо сейчас выступает на фантастическом уровне. На двух последних Гран-при «Макларен» смотрелся не так сильно, но я не думаю, что «Ред Булл» вновь будет так доминировать», — приводит слова Леклера FormulaPassion.

