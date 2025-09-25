Алонсо: когда Ньюи использует 5% мозга, нам приходится включать гораздо больше

Двукратный чемпион Формулы-1, испанский пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо высказался о техническом специалисте Эдриане Ньюи.

«Что бы ни делал Ньюи, ты пытаешься понять его выбор направления или почему он отвечает именно так. У него всегда есть чему научиться. Даже благодаря простому ответу, который он даёт на какой-либо вопрос. Для него этот ответ очевиден, почему для других не так?

Иногда приходится выкручивать свой интеллект на максимум, чтобы понять. Когда Эдриан использует 5% мозга, нам, обычным людям, надо включать гораздо больше», — приводит слова Фернандо Алонсо пресс-служба команды.