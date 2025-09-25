Ральф Шумахер намекнул, что Хэмилтону стоит покинуть «Феррари»

Бывший гонщик Формулы-1, ныне эксперт Ральф Шумахер высказался насчёт перспектив Льюиса Хэмилтона в «Феррари».

«Их отношение друг к другу выглядит не слишком здорово. Льюис открыто критикует команду. Так что у меня скептицизм по поводу этого союза. Кроме того, случилась ошибка с обменом позициями с Леклером перед финишем. «Феррари» необходимо решать свои проблемы, иначе это разрушит команду изнутри. Им просто нужно открыто поговорить друг с другом. Нужно определить ожидания и границы.

Если вдруг окажется, что Хэмилтон больше не может доверять команде, а она ему, – что же, очень жаль. Но если между командой и пилотом развивается подобное недоверие, лучше всё отпустить и пойти в конце года каждому своей дорогой», — приводит слова Шумахера Crash.