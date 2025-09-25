«Молитесь за Роско». Бульдог Хэмилтона попал в ветклинику

40-летний британский гонщик и семикратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон, представляющий команду «Феррари», в социальных сетях сообщил о том, что его 12-летний бульдог Роско попал в клинику из-за проблем со здоровьем.

Фото: Скриншот из социальных сетей

«Это были страшные несколько часов, пожалуйста, пускай Роско присутствует в ваших мыслях и молитвах», — подписал Хэмилтон изображение с Роско, находящимся в специальном боксе.

Роско впервые появился в паддоке Формулы-1 в сезоне-2025 на Гран-при Великобритании после того, как восстановился от перенесённой пневмонии. До этого Льюис сообщал, что переживает из-за самочувствия своего возрастного питомца.