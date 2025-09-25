Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

«Ожидали позади Сайнса». В «Мерседесе» рассказали, как Расселлу удался оверкат в Баку

«Ожидали позади Сайнса». В «Мерседесе» рассказали, как Расселлу удался оверкат в Баку
Аудио-версия:
Комментарии

Технический директор «Мерседеса» Джеймс Эллисон рассказал, как британскому пилоту команды Джорджу Расселлу удалось сохранить второе место после пит-стопа на Гран-при Азербайджана Формулы-1.

Формула-1 2025. Этап 17, Баку, Азербайджан
Гран-при Азербайджана. Гонка (51 круг, 306.049 км)
21 сентября 2025, воскресенье. 14:00 МСК
Окончено
1
Макс Ферстаппен
Red Bull
1:33:26.408
2
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
+14.609
3
Карлос Сайнс
Williams
+19.199

«Подготовка к пит-стопу Джорджа — захватывающее время в гонке. Мы просматривали круг за кругом, и Джордж был в предвкушении того, что сможет реализовать оверкат. Но на самом деле мы думали, что он немного просел по темпу и после пит-стопа выедет прямо за Сайнсом, и ему придётся отыгрываться на трассе. Так что было просто фантастично увидеть, как он появился впереди, причём примерно на секунду.

И это был один из тех пит-стопов, где всё сошлось воедино. Конечно, прекрасно сработала пит-бригада — всё прошло в соответствии с планом и очень слаженно. Но дело не только в этом. Если посмотреть на последний круг Джорджа перед заездом в боксы, то он просто был «в огне» — взял огромное преимущество, значительно большее, чем мы ожидали, особенно во второй половине круга. А потом этот идеальный пит-стоп — действительно классное ощущение», — приводит слова Эллисона издание Racingnews365.

Материалы по теме
Сайнс хорош, но два гонщика всё равно были лучше. Оценки за Гран-при Азербайджана
Сайнс хорош, но два гонщика всё равно были лучше. Оценки за Гран-при Азербайджана
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android