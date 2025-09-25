«Ожидали позади Сайнса». В «Мерседесе» рассказали, как Расселлу удался оверкат в Баку

Технический директор «Мерседеса» Джеймс Эллисон рассказал, как британскому пилоту команды Джорджу Расселлу удалось сохранить второе место после пит-стопа на Гран-при Азербайджана Формулы-1.

«Подготовка к пит-стопу Джорджа — захватывающее время в гонке. Мы просматривали круг за кругом, и Джордж был в предвкушении того, что сможет реализовать оверкат. Но на самом деле мы думали, что он немного просел по темпу и после пит-стопа выедет прямо за Сайнсом, и ему придётся отыгрываться на трассе. Так что было просто фантастично увидеть, как он появился впереди, причём примерно на секунду.

И это был один из тех пит-стопов, где всё сошлось воедино. Конечно, прекрасно сработала пит-бригада — всё прошло в соответствии с планом и очень слаженно. Но дело не только в этом. Если посмотреть на последний круг Джорджа перед заездом в боксы, то он просто был «в огне» — взял огромное преимущество, значительно большее, чем мы ожидали, особенно во второй половине круга. А потом этот идеальный пит-стоп — действительно классное ощущение», — приводит слова Эллисона издание Racingnews365.