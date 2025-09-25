Дэвид Брэбем: если Норрис хорошо справляется, то Пиастри может дрогнуть, как в Баку

60-летний австралийский экс-пилот Формулы-1 Дэвид Брэбем, являющийся сыном Джека Брэбема, высказался о титульной борьбе двух пилотов «Макларена» — Оскара Пиастри и Ландо Норриса.

«Я не уверен, что Ландо использует ошибка Оскара против него, потому что он не может это контролировать. Но для многих людей было большим потрясением увидеть, как Оскар совершает подобные ошибки, и я думаю, это даст Ландо надежду на то, что давление нарастает и он справился с ним. Оскар сейчас потерял очки, возможно, это было необходимо для него, так что теперь он адаптировался, переориентировался и собирается стать сильнее до конца сезона.

Норрису необходимо сосредоточиться на себе и извлечь из этого максимум пользы, потому что только так он сможет победить Оскара. Если Ландо действительно хорошо справляется со своей работой, то это оказывает большее давление на Оскара, и мы уже увидели в Азербайджане, что Пиастри может дрогнуть, так что это интересно», — приводит слова Брэбема издание Racingnews365.