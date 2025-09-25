«Феноменален». Чедвик — о пятом месте Лоусона на Гран-при Азербайджана

Трёхкратная чемпионка W Series британка Джейми Чедвик комплиментарно отозвалась о выступлении Лиама Лоусона («Рейсинг Буллз») на Гран-при Азербайджана Формулы-1, где он занял пятое место.

«Я думаю, Лиам был феноменален. Он действительно здорово выступил, если внимательно смотреть гонку, даже в такие моменты, как его подготовительные круги в квалификации и агрессивность. Я знаю, что его иногда критиковали за излишнюю агрессию, но он вроде как идеально рассчитал время, и когда в конце гонки на него оказывалось огромное давление, то он просто с лёгкостью справился со всем. А до этого, очевидно, прошёл квалификацию в невероятно сложных условиях.

Так что его уикенд выдался невероятно впечатляющим», — сказала Чедвик в эфире Sky Sports.