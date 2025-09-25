«Феноменален». Чедвик — о пятом месте Лоусона на Гран-при Азербайджана
Трёхкратная чемпионка W Series британка Джейми Чедвик комплиментарно отозвалась о выступлении Лиама Лоусона («Рейсинг Буллз») на Гран-при Азербайджана Формулы-1, где он занял пятое место.
Формула-1 2025. Этап 17, Баку, Азербайджан
Гран-при Азербайджана. Гонка (51 круг, 306.049 км)
21 сентября 2025, воскресенье. 14:00 МСК
Окончено
1
Макс Ферстаппен
Red Bull
1:33:26.408
2
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
+14.609
3
Карлос Сайнс
Williams
+19.199
«Я думаю, Лиам был феноменален. Он действительно здорово выступил, если внимательно смотреть гонку, даже в такие моменты, как его подготовительные круги в квалификации и агрессивность. Я знаю, что его иногда критиковали за излишнюю агрессию, но он вроде как идеально рассчитал время, и когда в конце гонки на него оказывалось огромное давление, то он просто с лёгкостью справился со всем. А до этого, очевидно, прошёл квалификацию в невероятно сложных условиях.
Так что его уикенд выдался невероятно впечатляющим», — сказала Чедвик в эфире Sky Sports.
