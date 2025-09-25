Ромен Грожан вернётся за руль болида Формулы-1 впервые с пожара на ГП Бахрейна — 2020

39-летний французский гонщик Ромен Грожан сядет за руль болида Формулы-1 впервые с пожара, в который попал на Гран-при Бахрейна — 2020.

26 сентября, в пятницу, Грожен будет пилотировать болид команды «Хаас» VF-23 на трассе в Муджелло. Гоночным инженером Ромена станет нынешний руководитель американского коллектива Аяо Комацу, который выполнял эту функцию в годы выступления француза в «Королевских гонках».

Грожан выступал за «Хаас» с 2016 по 2020 год, пока в Бахрейне не попал в страшную аварию — на старте гонки он вылетел в защитный барьер, пережив перегрузку в 67G. После столкновения его автомобиль загорелся, а гонщик с серьёзными ожогами рук выбрался из кок-пита.