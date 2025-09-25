Скидки
Авто Новости

Чедвик объяснила, почему Хаджар должен выступать за «Ред Булл» в 2026-м

Трёхкратная чемпионка W Series британка Джейми Чедвик объяснила, почему пилот Формулы-1 Исак Хаджар («Рейсинг Буллз») должен выступать за «Ред Булл» в 2026-м.

«Посмотрите на выступления Исака по ходу этого сезона. Он стал сильнее и стабильнее, хотя это только первый сезон для него. Он удивил всех нас. И если вы из «Ред Булл», вы видите его результаты, то точно не можете сказать: «О, на самом деле, нет, я собираюсь оставить этого парня ещё на сезон в юниорской команде. Я собираюсь подождать, пока он окрепнет в серии». Они должны начать относиться к нему серьёзно. На мой взгляд, Исак выступает на самом высоком уровне, как один из тех пилотов второй части пелотона.

И по этой причине я думаю, что он должен стать серьёзным претендентом на место в «Ред Булл» в следующем году», — сказала Чедвик в эфире Sky Sports.

