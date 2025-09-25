Экклстоун — об иске Массы: мои юристы не понимают, как это может быть рассмотрено в суде

Бывший руководитель Формулы-1 Берни Экклстоун высказался об иске со стороны экс-гонщика Фелипе Массы по поводу упущенного титула в сезоне-2008.

«Ни за что на свете никто не смог бы изменить или отменить эту гонку. В каждом уикенде что-то происходит, и кто-то хотел бы отменить его, если бы мог. Не было никаких условий в 2008-м попытаться убедить президента ФИА созвать специальное совещание, на котором ФИА должна была бы отменить результаты заезда. Макс (Мосли — президент ФИА в ту эпоху. — Прим. «Чемпионата») понимал, что доказательств мало.

Они появились позже, когда юный Нельсон решил, что хочет что-то раскрыть, когда узнал, что не получит места на следующий год. Макс не говорил, что мы должны скрывать это, он просто сказал, что это вредно для имиджа Формулы-1. Так что я не понимаю претензий. Он опирается на интервью, которое я давал кое-кому в Германии. В то время у парня был не очень хороший английский, и он делал заметки, которые были подхвачены кем-то в Англии.

Мои юристы, ФИА и Ф-1 не понимают, как это может быть рассмотрено в суде», — приводит слова Экклстоуна издание PlanetF1.