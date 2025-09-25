В ФИА объяснили, почему согласились поднять лимит бюджета команд Ф-1 на сезон-2026

Директор по финансированию одноместных автомобилей ФИА Федерико Лоди объяснил, как руководящий орган пошёл на «уступки» командам Формулы-1, увеличив предельные расходы в 2026 году.

«Были внесены некоторые коррективы, которые мы учитывали при установлении потолка бюджетов, исходя из общемировой инфляции с 2021 года, при этом накопленный эффект учитывался при определении предельного уровня затрат. Таким образом, планка в $ 215 млн, которая была установлена для каждой команды с сезона-2026, в основном является результатом двух вещей: начальный уровень — это предел затрат на сегодняшний день, где присутствует инфляция плюс какие-то траты, которые сейчас выходят за пределы планки, который мы ввели.

Так что это сложно назвать увеличением потолка — мы чуть изменили формулу подсчёта, что и привело к росту общего лимита. Так что команды не будут тратить больше, просто теперь в лимит вписываются все траты, которые до этого нагружали их. Разработка регламента довольно сложна, его составление — непростая задача, потому что у вас есть 10, а теперь и 11 разных команд с разными целями, перспективами и приоритетами.

Я думаю, будет справедливо сказать, что, если бы у нас была возможность написать регламент самостоятельно, возможно, он выглядел бы немного иначе, но очевидно, что нам нужен консенсус.Таким образом, нам нужно пойти на уступки, и именно поэтому в итоге мы получили 20-25 исключений, а не только пять или шесть, что было бы предпочтительно для нас. Да, это сложно, но задача состоит в том, чтобы все команды поддержали наше предложение, поэтому предстоит проделать большую работу за кулисами, чтобы обсудить и убедить их, а это требует времени», — приводит слова Лоди издание Racingnews365.