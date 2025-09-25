«Сириус Автодром» масштабно отметил день рождения

20 сентября на «Сириус Автодроме» прошёл фестиваль, посвящённый дню рождения легендарной трассы Формулы-1.

Фото: Пресс-служба «Сириус Автодрома»

Для гостей фестиваля, а это более 3000 человек, была подготовлена большая развлекательная программа.

Ядром фестиваля стала выставка автомобилей, прошедших предварительный отбор. Интерес к участию в выставке был так высок, что организатор досрочно закрыл регистрацию. Количество машин по сравнению с 2024 годом увеличилось вдвое – более 100 редких, коллекционных, мощных автомобилей радовали посетителей эстетикой и стилем. Среди них Audi RS q3, BMW M8 Competition, BMW M5 Competition, BMW M2 F87, Nissan GTR, Chevrolet Corvette, MG Syberster, BMW M4, Mercedes AMG GT-S, BMW M3, Toyota Supra и многие другие.

Фото: Пресс-служба «Сириус Автодрома»

Два десятка интерактивных площадок для взрослых и детей погружали в науку, творчество, спорт, музыку, искусство и, конечно, автомобильную культуру. Гости имели возможность получить мастер-классы спортивного вождения, погонять на картинге, послушать лекции о беспилотных технологиях, посмотреть парад мотоциклов, рассмотреть поближе автопарк «Сириус Автодрома» и пообщаться с пилотами Автодрома на старт-финишной прямой трассы, пройти тест-драйвы новинок автопрома на площадке дилерских центров и совершить вертолётную прогулку над Олимпийским парком. А творческие мастер-классы от профессионалов, квесты и познавательные интерактивы сделали развлекательную программу фестиваля максимально разнообразной.

Фото: Пресс-служба «Сириус Автодрома»

В течение дня на музыкальную волну гостей настраивали популярные диджеи, в том числе резидент Radio Record и лучших клубов столицы DJ Nejtrino. Фестиваль завершился в лучах заката масштабным трёхчасовым заездом выставочных автомобилей по трассе Формулы-1, за которым наблюдали сотни зрителей.

«Сириус Автодром» сохраняет наследие, продолжает радовать гостей скоростными развлечениями и ждёт всех ежедневно на гоночных программах, в картинг-центре и автомобильном музее Ника Панули, на экскурсиях и в зонах интерактивных развлечений.