Экс-руководитель «Макларена» в Ф-Е возглавил «Ягуар», босс которого ушёл к «оранжевым»

Команда Формулы-Е «Ягуар» объявила о назначении нового руководителя коллектива в электрической серии Иэна Джеймса.

Джеймс работает в Формуле-Е с 2019-го, где сначала возглавлял «Мерседес», а последние три сезона «Макларен», который ранее объявил об уходе из серии. Примечательно, что бывший руководитель «Ягуара» Джеймс Барклай присоединился к «Макларену» и их новой программе гиперкаров.

1 октября Иэн приступит к работе в «Ягуаре», базирующимся в Ковентри, где его официальная должность — руководитель команды и управляющий директор. «Для меня большая честь возглавить талантливую команду «Ягуар», которая борется за успех на трассе и является новатором в разработке электромобиле», — приводит слова Джеймса пресс-служба команды.