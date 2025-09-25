Скидки
Директор ФИА Лоди — о бюджете Ф-1: если передавить, то начнём терять команды

Директор по финансированию одноместных автомобилей ФИА Федерико Лоди высказался о лимите бюджета для команд Формулы-1.

«Один из руководящих принципов, который мы использовали при разработке регламента, заключается в том, что мы не хотели вводить ограничения на конкретные виды расходов, поэтому команды могут свободно тратить средства в пределах лимита. У команды лимит в $ 215 млн, и это их выбор, как потратить деньги. Если они хотят вложить много ресурсов в механиков или младших сотрудников, потому что они считают, что это более актуально, чем тратить деньги в другой области, то это их право.

Но если мы будем придерживаться целостного подхода, то всё должно быть сбалансировано само по себе, потому что, если вы начнёте оказывать слишком сильное давление на людей, вы начнёте их терять, так что это самоконтроль. Это свободный выбор команд, на что они будут тратить деньги», — приводит слова Лоди издание Racingnews365.

