Ваулз — о подиуме Сайнса в Баку: в четверг мы ужинали, у него был момент перезагрузки

Руководитель команды Формулы-1 «Уильямс» Джеймс Ваулз высказался об испанском гонщике коллектива Карлосе Сайнсе после завоевания третьего места на Гран-при Азербайджана.

«У нас с ним действительно хорошие отношения, в которых мы искренне и открыто говорим о том, что происходит, что идёт не так, а что правильно. И как мы можем извлечь из этого выгоду вместе. И вот что действительно важно. Его форма всегда была на высоте. Если у тебя нет скорости, то это становится действительно тяжело, и действительно трудно сказать что-то одно. В течение сезона произошло так много всего.

В четверг мы ужинали здесь, и это был, по сути, момент перезагрузки: «Что нам делать дальше? Чем я могу помочь? И как нам это сделать?» Карлос в тот момент был в отличном настроении. И я не удивлён, что он вышел на этот уикенд в приподнятом настроении, потому что именно такая мотивация была у него с самого начала», — приводит слова Ваулза издание Racingnews365.