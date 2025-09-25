Мартин Брандл объявил о возвращении за руль. Будет пилотировать вместе с сыном

Комментатор Sky Sports и бывший пилот Формулы-1 Мартин Брандл объявил о своём возвращении за руль гоночных автомобилей.

В эти выходные в Спа-Франкоршам состоится шестичасовая гонка на выносливость, в которой примут участие автомобили GTP, GT и touring, выпущенные до 1966 года. Мартин вместе со своим сыном Алексом Брандлом и Гэри Пирсоном будет пилотировать за рулём Ford GT40.

Это станет дебютом Брандла в гонке и его первым выступлением на соревнованиях с тех пор, как три года назад он участвовал в заезде по Гудвуду.

«Я не стремлюсь к победе. Я люблю Спа и машину, но мне ещё предстоит испытать это на полных баках. Это будет интересно. Как ни странно, самой большой лотереей по-прежнему являются топливные насосы, ведь гонщики заправляют свои машины самостоятельно, а у экономичных Lotus Elans один бак вместо двух у GT40. Алекс проиграл два круга в прошлом году, но говорит, что Lotus Elan может выиграть, если будет мокрая дорога», — приводит слова Брандла издание Autosport.