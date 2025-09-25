Вильнёв — об ошибках Пиастри в Баку: единичный ли это случай?

Чемпион Формулы-1 1997 года Жак Вильнёв высказался об ошибках лидера сезона-2025 Оскара Пиастри («Макларен») на Гран-при Азербайджана.

«Авария Пиастри показала, что его «пузырь» немного лопнул. Единичный ли это случай? Каждый может столкнуться с таким спадом. Неважно, насколько ты силён. Даже у Макса случались уикенды, когда мы думали: «Ладно, может, это уже перебор!» Но в Баку любопытно другое — проблема была не с Пиастри, а с обоими пилотами и командой. В целом. Не только в одном аспекте.

Особого блеска от Норриса не было весь уикенд. Его ошибки стоили меньше, потому что он не врезался в стену, но он должен был как минимум квалифицироваться на первом ряду. Затем он немного выехал за пределы трассы, допустил ошибку и провёл пресную гонку. Это было невероятно», — приводит слова Вильнёва издание GPblog.