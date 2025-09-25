Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Вильнёв — об ошибках Пиастри в Баку: единичный ли это случай?

Вильнёв — об ошибках Пиастри в Баку: единичный ли это случай?
Аудио-версия:
Комментарии

Чемпион Формулы-1 1997 года Жак Вильнёв высказался об ошибках лидера сезона-2025 Оскара Пиастри («Макларен») на Гран-при Азербайджана.

«Авария Пиастри показала, что его «пузырь» немного лопнул. Единичный ли это случай? Каждый может столкнуться с таким спадом. Неважно, насколько ты силён. Даже у Макса случались уикенды, когда мы думали: «Ладно, может, это уже перебор!» Но в Баку любопытно другое — проблема была не с Пиастри, а с обоими пилотами и командой. В целом. Не только в одном аспекте.

Особого блеска от Норриса не было весь уикенд. Его ошибки стоили меньше, потому что он не врезался в стену, но он должен был как минимум квалифицироваться на первом ряду. Затем он немного выехал за пределы трассы, допустил ошибку и провёл пресную гонку. Это было невероятно», — приводит слова Вильнёва издание GPblog.

Материалы по теме
Дэвид Брэбем: если Норрис хорошо справляется, то Пиастри может дрогнуть, как в Баку
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android