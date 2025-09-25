Тото Вольф раскрыл, о чём общался с Ферстаппеном на Сардинии во время летнего перерыва

Руководитель немецкой команды «Мерседес» Тото Вольф рассказал, о чём общался с 27-летним четырёхкратным чемпионом Ф-1, а также пилотом австрийского коллектива «Ред Булл» нидерландцем Максом Ферстаппеном во время летнего перерыва на Сардинии. Тогда стало известно, что Макс встретился с Тото на его яхте.

«Летом мы не так много говорили о спорте. В основном обсуждали личное», — приводит слова Вольфа портал Sportskeeda.

Тогда некоторые инсайдеры отмечали, что стороны могли встретиться, чтобы провести переговоры на предмет перехода нидерландца в «Мерседес».

Напомним, Макс занимает третье место в личном зачёте пилотов Формулы-1, имея на своём счету 255 очков.