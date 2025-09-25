Скидки
The Race сообщил причину неудачных выступлений Антонелли на ГП Нидерландов и Италии

Авторитетное издание The Race поделилось информацией насчёт того, почему 19-летний пилот «Мерседеса» итальянец Андреа Кими Антонелли показал неудачные выступления на Гран-при Нидерландов и Италии.

По имеющимся данным, причиной данных событий стало то, что симулятор «Мерседеса» сломался. Из-за этого была сорвана подготовка итальянского гонщика к гонкам в «Зандворте» и «Монце». А перед этим, когда симулятор ещё работал, в него были внесены настройки со слишком высоким уровнем сцепления на «Зандворте», который не соответствовал реальности.

В данный момент 19-летний новичок немецкого коллектива занимает седьмое место в личном зачёте Формулы-1, имея на своём счету 78 очков. В минувшей гонке Гран-при Азербайджана Антонелли финишировал на четвёртой позиции.

