«Такое случалось и с Михаэлем Шумахером. Мы не беспокоимся». Стелла — об авариях Пиастри

Комментарии

Руководитель британского коллектива «Макларен» Андреа Стелла заявил, что не обеспокоен неудачным выступлением пилота своей команды австралийца Оскара Пиастри на Гран-при Азербайджана.

«Мне приходилось работать с многократными чемпионами Ф-1, и в каждом сезоне, включая те, где они доминировали, даже с лучшими гонщиками в истории Ф-1, такими как Михаэль Шумахер, я видел подобные эпизоды.

Это те события, где максимум, на что можно рассчитывать в уикенд, — это учиться, поскольку по какой-то причине всё становится сложным. Неправильно оценив сцепление с трассой, вы получаете суровое наказание.

Это был единичный уикенд, когда всё пошло не так, как он хотел. И в итоге Оскар потерпел поражение, которое необходимо переосмыслить. Это не сюрприз и не исключение, поэтому нам не стоит беспокоиться, ведь подобное случалось практически со всеми чемпионами, даже с теми, кто показывал лучшие результаты», — приводит слова Стеллы издание FormulaPassion.

